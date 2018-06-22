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В районі ООС затримали два автомобілі контрабандистів з товаром на 1,2 млн гривень

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 15:23
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Два автомобілі "УАЗ" підвищеної прохідності рухалися в бік кордону з Росією

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на ділянці відділу прикордонної служби "Троїцьке" Луганського прикордонного загону ззатримали 5 осіб без документів із контрабандою на суму 1,2 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Повідомляється, що інцидент трапився в ніч на п'ятницю, 22 червня, о 1:00 годині.

"На напрямку населених пунктів Роднічки (Україна) - Яропольці (РФ) за спробу порушення державного кордону України затримано 5 осіб без документів, що засвідчують особу. Вони пересувалися на двох автомобілях "УАЗ" підвищеної прохідності з вантажем (автозапчастини та продукти харчування). Попередня сума оцінки затриманого майна 1 млн 200 тис. гривень", - вказано у повідомленні.

 

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Теги публікації: контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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