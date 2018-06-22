В районі ООС затримали два автомобілі контрабандистів з товаром на 1,2 млн гривень

Два автомобілі "УАЗ" підвищеної прохідності рухалися в бік кордону з Росією

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на ділянці відділу прикордонної служби "Троїцьке" Луганського прикордонного загону ззатримали 5 осіб без документів із контрабандою на суму 1,2 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Повідомляється, що інцидент трапився в ніч на п'ятницю, 22 червня, о 1:00 годині.

"На напрямку населених пунктів Роднічки (Україна) - Яропольці (РФ) за спробу порушення державного кордону України затримано 5 осіб без документів, що засвідчують особу. Вони пересувалися на двох автомобілях "УАЗ" підвищеної прохідності з вантажем (автозапчастини та продукти харчування). Попередня сума оцінки затриманого майна 1 млн 200 тис. гривень", - вказано у повідомленні.

В Об'єднаних силах продовжується робота щодо боротьби з контрабандою. Всі сили і засоби правоохоронної складової Об'... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, як сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Україні втрати бюджету внаслідок контрабанди на рік складають 4 мільярди доларів.