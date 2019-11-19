В районе ООС сбили российский беспилотник

В районе Операции объединенных сил (ООС) сбили российский беспилотник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Сообщается, что при падении на нежилом дворе беспилотник сдетонировал, что свидетельствует об опасном грузе, которым пытались поразить украинских военных.

"Сегодня после обеда, на Горловском направлении, российские оккупационные войска использовали БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе с начала текущих суток, 19 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник из автоматических гранатометов вел огонь по позициям Объединенных сил в районе Гнутово. В течение текущих суток потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщало РБК-Украина, в начале ноября, российские оккупационные войска и их наемники обстреляли беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области.