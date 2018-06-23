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Интервью

В районе ООС за прошедшие сутки ликвидированы трое боевиков, - разведка

НовостиОбщество    23.06.2018 - 15:36
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

Еще трех боевиков ранены

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 22 июня 2018, ликвидированы трое боевиков. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что в районе ООС остается наиболее напряженной ситуация на Мариупольском направлении, где боевики продолжают вести огонь из запрещенного минскими договоренностями оружия, а именно артиллерии и минометов.

Так, под огнем артиллерии и минометов оказались защитники Гнутового, Водяного и Лебединского, взрывы мин 120-го калибра звучали также на окраинах Талаковки. По защитникам Широкиного, Пищевика и Павлополя противник открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Реализуя право на защиту от безнаказанного огня оккупантов Объединенные силы применяли все доступные средства. За уточними данным разведки трех боевиков были уничтожены и трое ранены", - сообщили в штабе.

Также добавили, что подразделения Объединенных сил продолжают вести активную разведку, в том числе и агентурную, и выявляют любые попытки или случаи перемещения, применения подразделений противника, его огневых средств и принимают все меры в том числе и превентивных с целью прекращения убийства украинских солдат.

Напомним, в районе проведения ООС в течение минувших суток, 22 июня 2018, боевики пытались пять раз вести разведку позиций украинских военных с помощью беспилотников.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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