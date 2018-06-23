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В районі ООС бойовики 5 разів намагались застосувати безпілотники для розвідки

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 15:26
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики застосували російські безпілотні апарати типу Орлан-10

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом минулої доби, 22 червня 2018, бойовики намагались п'ять разів вести розвідку позицій українських військових за допомогою безпілотників. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у facebook.

"Протягом 22 червня окупанти п’ять разів намагалися вести розвідку наших позицій з застосуванням російських безпілотних апаратів типу Орлан-10. Для припинення їх діяльності залучалися підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку доби, 23 червня 2018, противник дев’ять разів відкривав вогонь по підрозділам Збройних сил. З них шість разів застосував артилерію та міномет.

Нагадаємо, , що у зоні проведення операції Об'єднаних сил 23 червня поранено двох українських військових

Раніше у штабі ООС констатували перевагу перед бойовиками за чисельністю та бойовим потенціалом.

В районі ООС на Донбасі прикордонники виявили схованку з боєприпасами Бойовики продовжують обстрілювати сили ООС із забороненої мінськими угодами зброї, - штаб
Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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