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У районі ООС минулої доби ліквідовано трьох бойовиків, - розвідка

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 15:36
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

Ще трьох бойовиків поранено

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 22 червня 2018, ліквідовано трьох бойовиків. Про це з посиланням на дані розвідки повідомили у прес-центрі штабу ООС в Facebook.

Зазначається, що в районі ООС залишається найбільш напруженою ситуація на Маріупольському напрямку, де бойовики продовжують вести вогонь з забороненої мінськими домовленостями зброї, а саме з артилерії та мінометів.

Так під вогнем артилерії та мінометів опинилися захисники Гнутового, Водяного та Лебединського, вибухи мін 120-го калібру лунали також на околицях Талаківки. По захисникам Широкиного, Пищевик та Павлополя противник відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Реалізуючи право на захист від безкарного вогню окупантів Об'єднані сили застосовували всі доступні засоби. За уточними даними розвідки трьох бойовиків було знищено та трьох поранено", - повідомили у штабі.

Також додали, що підрозділи Об'єднаних сил продовжують вести активну розвідку, в тому числі й агентурну, й виявляють будь-які спроби або випадки переміщення, застосування підрозділів противника, його вогневих засобів й вживають усіх заходів в тому числі й превентивних з метою припинення вбивства українських солдат.

Нагадаємо, у районі проведення ООС протягом минулої доби, 22 червня 2018, бойовики намагались п'ять разів вести розвідку позицій українських військових за допомогою безпілотників.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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