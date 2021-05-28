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У районі ООС виявили підпільний склад з підробленим алкоголем

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Донбас, П'ятниця 28 травня 2021 22:16
У районі ООС виявили підпільний склад з підробленим алкоголем Фото: склад підробленого алкоголю в ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) виявили склад з підробленим алкоголем. Його продавали жителям Харкова та області, а також Покупцям через мобільні додатки.

Про це повідомив прес-центр ООС.

Відзначається, що злочинне угруповання використало в Донецькій області складські і торгові приміщення для зберігання і продажу контрфактного алкоголю. Реалізація здійснювалася через роздрібну мережу в Харкові та області, а також через групу в Мобільних додатках. Доставка проводилася за допомогою вантажівок кур'єрської служби.

В ході операції було вилучено 1,3 тисяча літрів підробленого алкоголю на суму понад 300 тисяч гривень.

Фото: склад підробленого алкоголю в ООС (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, 28 травня в Києві правоохоронці виявили організовану групу, яка виготовляла та збувала підроблені водійські посвідчення. Вартість одного посвідчення оцінили в 220 доларів.

Раніше СБУ виявила підробку тестів на коронавірус. Зловмисники "працювали" з приватними лабораторіями і "якісно" підробляли результати тестів.

Як писало РБК-Україна, раніше прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки.

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