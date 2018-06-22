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В районе ООС с начала суток потерь среди украинских военных нет, - штаб

НовостиОбщество    22.06.2018 - 15:36
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Сейчас известно о трех погибших и трех раненых боевиках противника

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 22 июня 2018, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"Ночь и утро текущих суток прошли без обострения. Враг шесть раз нарушал режим прекращения огня, при этом один раз применил артиллерию 122-го калибра по подразделениям О'объединенных сил в районе Новотошковского. Потерь среди украинских защитников нет", - отметил Бондарчук.

Также он добавил, что сейчас известно о трех погибших и трех раненых боевиков противника.

Напомним, в Министерстве обороны Украины ранее подтвердили, что в зоне проведения операции о'объединенных сил за прошедшие сутки, 21 июня 2018 года, ранено одного украинского военного. Боевики 29 раз обстреливали силы ООС.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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