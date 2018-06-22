У Міноборони підтвердили інформацію про одного пораненого на Донбасі військового

Бойовики 29 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 21 червня 2018 року, поранено одного українського військового. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Під час бойових дій минулої доби один український захисник отримав осколкове поранення. Його було оперативно доставлено до лікувального закладу, стан здоров’я характеризується як задовільний", - повідомив він.

Як повідомили у Міноборони, впродовж минулої доби, 21 червня, бойовики 29 разів обстрілювали українські позиції, українські військові 14 разів відкривали вогонь у відповідь.

Також зазначається, що за даними розвідки, за добу на Донбасі було ліквідовано трьох бойовиків, ще трьох поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) вже переобладнали чотири блокпоста.