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У районі ООС з початку доби втрат серед українських військових немає, - штаб

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 15:36
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Наразі відомо про трьох загиблих та трьох поранених бойовиків противника

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби, 22 червня 2018, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це у ході брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.

"Ніч та ранок поточної доби минули без загострення. Ворог шість разів порушував режим припинення вогню, при цьому один раз застосував артилерію 122-го калібру по підрозділах Об'єднаних сил в районі Новотошківського. Втрат серед українських захисників немає", - зазначив Бондарчук.

Також він додав, що наразі відомо про трьох загиблих та трьох поранених бойовиків противника.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України раніше підтвердили, що у зоні проведення операції об'єднаних сил за минулу добу, 21 червня 2018 року, поранено одного українського військового. Бойовики 29 разів обстрілювали сили ООС.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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