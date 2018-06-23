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В районе ООС боевики 5 раз пытались применить беспилотники для разведки

НовостиОбщество    23.06.2018 - 15:26
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики применили российские беспилотные аппараты типа Орлан-10

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение прошлых суток, 22 июня 2018, боевики пытались пять случаев вести разведку позиций украинских военных с помощью беспилотников. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в facebook.

"В течение 22 июня оккупанты пять раз пытались вести разведку наших позиций с применением российских беспилотных аппаратов типа Орлан-10. Для прекращения их деятельности привлекались подразделения радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Всего с начала суток, 23 июня 2018, противник девять раз открывал огонь по подразделениям Вооруженных сил. Из них шесть раз применил артиллерию и миномет.

Напомним, что в зоне проведения операции Объединенных сил 23 июня ранены двое украинских военных.

Ранее в штабе ООС констатировали преимущество перед боевиками по численности и боевому потенциалу.

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Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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