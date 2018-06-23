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На Донбасі з початку доби поранено двох українських військових

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 13:41
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 9 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби, 23 червня 2018 року, поранено двох українських військових. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Вже від початку цієї доби, під час бойових дій два українських воїна отримали поранення в районі Лебединського. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Військовослужбовців було невідкладно евакуйовано до військових шпиталів", повідомив він.

У Міноборони зазначили, що станом на 9 ранку 23 червня бойовики здійснили 9 прицільних обстрілів українських позицій на Донбасі. Зокрема, під обстрілами опинилися позиції українських військових поблизу Новотошківського, Лебединського, Водяного, Талаківки, Широкиного та Кам’янки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі обійшлося без втрат серед українських військових.

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Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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