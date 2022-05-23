В районе Лимана Донецкой области активных боев не велось, город обстреляли из артиллерии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня позиции подразделений Сил обороны и гражданские объекты в Лимане подверглись артиллерийским обстрелам. Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

"На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено", - говорится в сводке.

Напомним, сегодня СМИ со ссылкой на жителей Лимана сообщали, что российские войска вошли в город и на улицах завязались бои. Также отмечалось, что северные кварталы населенного пункта были обстреляны из артиллерии.

Отметим, 18 мая Лиман подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Сообщалось о большом количестве погибших и раненых, а также разрушенных домах.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о подготовке российскими войсками наступления на двух направлениях - на Славянск и Лиман.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.