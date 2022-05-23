UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В районе Лимана Донецкой области активных боев не велось, город обстреляли из артиллерии

Фото: по Лиману Донецкой области оккупанты нанесли артудар (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Лиману Донецкой области. Возле города активные бои не велись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено", - говорится в сводке.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня позиции подразделений Сил обороны и гражданские объекты в Лимане подверглись артиллерийским обстрелам. Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

Напомним, сегодня СМИ со ссылкой на жителей Лимана сообщали, что российские войска вошли в город и на улицах завязались бои. Также отмечалось, что северные кварталы населенного пункта были обстреляны из артиллерии.

Отметим, 18 мая Лиман подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Сообщалось о большом количестве погибших и раненых, а также разрушенных домах.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о подготовке российскими войсками наступления на двух направлениях - на Славянск и Лиман.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассДонецкая областьГенштаб ВСУВойна в Украине