Район Золотых Ворот на 16 месте в рейтинге лучших районов мира

Центр Киева, а именно микрорайон Золотых ворот, занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира. Составители назвали его историческим сердцем города и одновременно образцом прогрессивности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные британского "Time out".

Украинская столица заняла в рейтинге 16-е место и обошла в нем Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль и Дубай.

Британское издание "Time out" опросило более 27 тысяч жителей городов, чтобы определить лучшие районы для постоянного проживания или путешествий.

Как сообщалось, в августе прошлого года лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира и представил план, который позволит реализовать эти цели.

В мае этого 2021 года Киев занял 87-е место в международном рейтинге городов от компании "Resonance". Кроме того, в начале октября Киев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes и признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине.