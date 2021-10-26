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Район Золотых Ворот на 16 месте в рейтинге лучших районов мира

Автор: Наталия Гурковская

Центр Киева, а именно микрорайон Золотых ворот, занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира. Составители назвали его историческим сердцем города и одновременно образцом прогрессивности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные британского "Time out".

Британское издание "Time out" опросило более 27 тысяч жителей городов, чтобы определить лучшие районы для постоянного проживания или путешествий.

Украинская столица заняла в рейтинге 16-е место и обошла в нем Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль и Дубай.

Составители рейтинга отметили сочетание современных городских технологий, удобные зеленые зоны и сохранение исторического наследия в районе Золотых Ворот.

Как сообщалось, в августе прошлого года лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира и представил план, который позволит реализовать эти цели.

В мае этого 2021 года Киев занял 87-е место в международном рейтинге городов от компании "Resonance". Кроме того, в начале октября Киев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes и признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине.

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Киев