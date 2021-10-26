Район Золотих Воріт на 16 місці у рейтингу кращих районів світу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані британського "Time out".

Українська столиця посіла у рейтингу 16 місце і обійшла у ньому Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль та Дубай.

Британське видання "Time out" опитало більше 27 тисяч мешканців міст, щоб визначити найкращі райони для постійного проживання чи подорожей.

Як повідомлялось, у серпні минулого року лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко пообіцяв за 5 років вивести Київ у сотню найкращих міст світу та представив план, який дасть змогу реалізувати цю мету.

У травні цього року Київ посів 87-е місце у міжнародному рейтингу міст від компанії "Resonance". Крім того, на початку жовтня Київ очолив рейтинг українських міст від Forbes і був визнаний кращим містом для ведення бізнесу в Україні.