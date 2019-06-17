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Район проведення ООС відвідала делегація Литви

Новини » Суспільство    17.06.2019 - 15:36
Район проведення ООС відвідала делегація Литви
Фото: делегація Литви на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Делегація відвідала Авдіївку, Курахово та Селідово

У понеділок, 17 червня, на Донбасі зону проведення операції Об’єднаних сил (ООС) відвідала литовська делегація. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що під час відвідування зони ООС литовську делегацію очолювала канцлер Міністерства оборони Литовської Республіки Дайва Бєлєцкієн. Посадовці відвідали українські позиції в Авдіївці, Кураховому та Селідовому.

"Іноземні гості ознайомилися з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим", - повідомили в штабі ООС.

Також після візиту представники України та Литви обговорили питання взаємних інтересів та висловили думки про аспекти розширення співробітництва між двома країнами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що зону ООС відвідав президент Латвії. Раймондс Вейоніс прибув з метою отримання актуальної інформації щодо ситуації на Донбасі, зустріч із президентом Латвії провів перший заступник Командувача об’єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний.

 

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