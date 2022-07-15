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Райкивский щебеночный завод обновил позиции инертных материалов

Фото: Райкивский щебеночный завод обновил позиции на рынке инертных материалов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Райкивский щебеночный завод (группа компаний Rayki Schebin) обновил позиции инертных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Райкивский гранитный карьер является одним из крупнейших производителей, работающих на рынке инертных материалов на территории Украины.

Щебень различных фракций, отсев, песчано-щебеночная смесь, габионы производства Райковского гранитного карьера востребованы на предприятиях стройиндустрии: строительных и дорожно-строительных компаниях Украины.

Вся продукция соответствует ГОСТУ, каждая позиция сертифицирована:

  • гранитный щебень фракции: 5-20, 10-20, 20-40, 40-70; гранитный отсев 0-5 мм;
  • щебеночно-песочная смесь 0,05-40 мм.

"Благодаря нашей продукции большая часть Украины создает уникальные строительные проекты. Начиная от ландшафтного дизайна цветников, отделки тротуарных дорожек, заборов, обустройство зоны отдыха до строительства мостов, дорог, железнодорожных путей, аэродромов, стен и промышленных объектов", - отмечают в компании.

Доставка осуществляется в кратчайшие сроки самосвалами грузоподъемностью от 1 до 45 тонн.

Подробнее обо всех предложениях можно узнать по телефону: +38 098 487 33 28

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