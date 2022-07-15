Райківський щебеневий завод оновив позиції інертних матеріалів

Райківський щебеневий завод (група компаній Rayki Schebin) оновив позиції інертних матеріалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Райківський гранітний кар’єр є одним із найбільших виробників, що працюють на ринку інертних матеріалів на території України.
Щебінь різних фракцій, відсів, піщано-щебенева суміш, габіони виробництва Райківського гранітного кар’єру затребувані на підприємствах будіндустрії: будівельних та дорожньо-будівельних компаніях України.
Уся продукція відповідає ДСТУ, кожна позиція є сертифікованою:
"Завдяки нашій продукції більша частина України створює унікальні будівельні проекти. Починаючи від ландшафтного дизайну квітників, оздоблення тротуарних доріжок, огорож, облаштування зони відпочинку до будівництва мостів, доріг, залізничних колій, аеродромів, стін і промислових об’єктів", - зазначають в компанії.
Доставка здійснюється у найкоротший термін самоскидами вантажопідйомністю від 1 до 45 тонн.
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