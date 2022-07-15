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Райківський щебеневий завод оновив позиції інертних матеріалів

Фото: Райківський щебеневий завод оновив позиції на ринку інертних матеріалів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Райківський щебеневий завод (група компаній Rayki Schebin) оновив позиції інертних матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Райківський гранітний кар’єр є одним із найбільших виробників, що працюють на ринку інертних матеріалів на території України.

Щебінь різних фракцій, відсів, піщано-щебенева суміш, габіони виробництва Райківського гранітного кар’єру затребувані на підприємствах будіндустрії: будівельних та дорожньо-будівельних компаніях України.

Уся продукція відповідає ДСТУ, кожна позиція є сертифікованою:

  • гранітний щебінь фракції: 5-20, 10-20, 20-40, 40-70; гранітний відсів 0-5 мм;
  • щебенево-пісочна суміш 0,05-40 мм.

"Завдяки нашій продукції більша частина України створює унікальні будівельні проекти. Починаючи від ландшафтного дизайну квітників, оздоблення тротуарних доріжок, огорож, облаштування зони відпочинку до будівництва мостів, доріг, залізничних колій, аеродромів, стін і промислових об’єктів", - зазначають в компанії.

Доставка здійснюється у найкоротший термін самоскидами вантажопідйомністю від 1 до 45 тонн.

Детальніше про всі пропозиції можна дізнатись за телефоном: +38 098 487 33 28

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