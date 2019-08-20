В "Райффайзен Банке Аваль" сменился глава правления

Наблюдательный совет АО "Райффайзен Банк Аваль" решил назначить главой правления банка Александра Писарука вместо Владимира Лавренчука, который занимал эту должность в течение 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, это решение должно быть согласовано государственными органами надзора.

Глава наблюдательного совета АО "Райффайзен Банк Аваль" Мартин Грюль поблагодарил Лавренчука за весомый вклад в работу банка.

"Мы рады, что в лице Александра Писарука нашли опытного и хорошо известного преемника, который продолжит успешную работу Владимира Лавренчука", - добавил Грюль.

Напомним, глава правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук был одним из вероятных кандидатов на пост главы Национального банка Украины в 2017 году. Однако главой НБУ был назначен Яков Смолий.

Александр Писарук занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины с июля 2014 год по декабрь 2015 года. До этого, с октября 2010 года он был региональным руководителем ING Корпоративного банкинга в Центральной и Восточной Европе (Нидерланды).