У "Райффайзен Банку Аваль" змінився голова правління

Наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль" вирішила призначити головою правління банку Олександра Писарука замість Володимира Лавренчука, який обіймав цю посаду протягом 14 років. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, це рішення повинно бути погоджено державними органами нагляду.

Голова наглядової ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" Мартін Грюль подякував Лавренчука за вагомий внесок в роботу банку.

"Ми раді, що в особі Олександра Писарука знайшли досвідченого і добре відомого наступника, який продовжить успішну роботу Володимира Лавренчука", - додав Грюль.

Нагадаємо, голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук був одним з вірогідних кандидатів на посаду глави Національного банку України у 2017 році. Однак головою НБУ був призначений Яків Смолій.

Олександр Писарук обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України з липня 2014 року по грудень 2015 року. До цього, з жовтня 2010 року він був регіональним керівником ING Корпоративного банкінгу в Центральній і Східній Європі (Нідерланди).