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Райффайзен Банк раздумывает над тем, чтобы уйти из России

Фото: Райффайзен Банк может уйти из России (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Группа Raiffeisen Bank International (RBI), которая представлена на территории России дочерним Райффайзен Банком, раздумывает над выходом из страны. Решение может быть принято из-за российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение группы.

Как отмечается в сообщении, война в Украине оказывает разрушительное воздействие на население и экономику страны. "Наши мысли и поддержка со всеми теми людьми, чья жизнь трагически изменилась навсегда в результате этой войны", - заявили в банке.

"Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI задуматься о своей позиции в России. Поэтому мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзен Банка в России, вплоть до тщательно продуманного выхода из Райффайзен банка в России", - сказал генеральный директор RBI Йохан Штробль.

В сообщении отмечается, то RBI и его дочерние банки продолжают работать в соответствии с местными и международными санкционными законами, изменяющимися требованиями финансового рынка и в соответствии с его Кодексом поведения.

Raiffeisen Bank International (RBI) - банковская группа, работающая на 13 рынках Центральной и Восточной Европы. В Украине работает дочерний банк RBI - Райффайзен Банк. На территории России присутствует дочерний банк RBI - Райффайзен Банк.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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