Райффайзен Банк раздумывает над тем, чтобы уйти из России

Группа Raiffeisen Bank International (RBI), которая представлена на территории России дочерним Райффайзен Банком, раздумывает над выходом из страны. Решение может быть принято из-за российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение группы.
Как отмечается в сообщении, война в Украине оказывает разрушительное воздействие на население и экономику страны. "Наши мысли и поддержка со всеми теми людьми, чья жизнь трагически изменилась навсегда в результате этой войны", - заявили в банке.
"Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI задуматься о своей позиции в России. Поэтому мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзен Банка в России, вплоть до тщательно продуманного выхода из Райффайзен банка в России", - сказал генеральный директор RBI Йохан Штробль.
В сообщении отмечается, то RBI и его дочерние банки продолжают работать в соответствии с местными и международными санкционными законами, изменяющимися требованиями финансового рынка и в соответствии с его Кодексом поведения.
Raiffeisen Bank International (RBI) - банковская группа, работающая на 13 рынках Центральной и Восточной Европы. В Украине работает дочерний банк RBI - Райффайзен Банк. На территории России присутствует дочерний банк RBI - Райффайзен Банк.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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