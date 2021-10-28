Рай для геймеров: Moneyveo разыграет пять Sony PlayStation 5!

Специально ко Дню студентов финансовый сервис Moneyveo решил порадовать своих поклонников увлекательной акцией – «Такая ситуейшн : выигрывай PlayStation !». Между новыми и существующими клиентами компания разыграет пять крутых игровых приставок нового поколения – Sony PlayStation 5.

Акция создана для настоящих Красав, которые не представляют свою жизнь без игры и виртуального перевоплощения. Поэтому они не ждут, а действуют. И уже прямо сейчас вводят в поисковике слово “moneyveo”, чтобы получить шанс выиграть одну из самых популярных моделей геймерских приставок – Sony PlayStation 5. Потрясающий эффект погружения, молниеносная скорость загрузки и качественный 3D-звук устройства расширят мир ощущений счастливчиков до невероятных масштабов.

«Мы задумались, чего хотят наши молодые Красавы. Не что нужно, а именно – чего хотят! Ведь с Moneyveo они могут расслабиться и подумать о себе. Выбор был очевиден. И теперь в честь Дня студента мы разыграем крутые геймерские приставки Sony PlayStation 5. По секрету: я и сам о такой мечтаю! Потому уверен, что победители будут в восторге!» – поделился коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Как принять участие в акции?

Условия просты: пользователю необходимо оформить кредит с 26.10 по 15.11 включительно на странице акции и дождаться результатов. Розыгрыш проведут в День студента – 17.11.2021. Его итоги можно будет узнать в новостях на сайте moneyveo.ua и на YouTube -канале компании. Акция действует на всей территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий). Чем больше кредитов клиент оформит, тем больше у него шансов выиграть одну из 5-ти PS5.

Манивео любит баловать своих клиентов яркими и необычными подарками. Ведь задача сервиса не только оказывать

своевременную финансовую поддержку, но и дарить людям удовольствие и азарт от пользования сервисом. Так, до конца октября в компании действует акция – «Зацени подгон: бери от 7 тыс. – выиграй iPhone!», участники которой соревнуются за 5 новых iPhone 13.

А совсем недавно в Moneyveo завершилась нашумевшая акция «Кайфуй целый год – Moneyveo платит!». Трое победителей выиграли денежные призы: 108 000, 144 000 и 180 000 грн, которые им будут выплачивать равными платежами на протяжении целого года.