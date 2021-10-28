Рай для геймерів: Moneyveo розіграє п'ять Sony PlayStation 5!

Спеціально до Дня студентів фінансовий сервіс Moneyveo вирішив порадувати своїх прихильників захоплюючою акцією – «Така сітуейшн : вигравай PlayStation !» . Між новими та існуючими клієнтами компанія розіграє п'ять крутих ігрових приставок нового покоління – Sony PlayStation 5.

Акція створена для справжніх Красав, які не уявляють свого життя без гри та віртуального перевтілення. Тому вони не чекають, а діють. І вже прямо зараз вводять у пошуковій системі слово “moneyveo”, аби отримати шанс виграти одну з найпопулярніших моделей геймерських приставок – Sony PlayStation 5. Приголомшливий ефект занурення, блискавична швидкість завантаження та якісний 3D-звук пристрою розширять світ відчуттів щасливчиків до неймовірних масштабів.

«Ми замислилися, чого хочуть наші молоді Красави. Не що треба, а саме – що хочуть! Адже з Moneyveo вони можуть розслабитись та подумати про себе. Вибір був очевидним. І тепер на честь Дня студента ми розіграємо круті геймерські приставки Sony PlayStation 5. По секрету: я і сам про таку мрію! Тож впевнений, що переможці будуть у захваті!» – поділився комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

Як взяти участь в акції?

Умови прості: користувачу необхідно оформити кредит з 26.10 до 15.11 включно на сторінці акції та дочекатися результатів. Розіграш проведуть у День студента – 17.11.2021. Його підсумки можна буде дізнатися у новинах на сайті moneyveo.ua та на YouTube -каналі компанії. Акція діє на всій території України (за винятком тимчасово окупованих територій). Чим більше кредитів клієнт оформить, тим більше у нього шансів виграти одну з 5-ти PS5.

Манівео любить балувати своїх клієнтів яскравими та незвичайними подарунками. Адже завдання сервісу не лише надавати своєчасну фінансову підтримку, а й дарувати людям задоволення та азарт від користування сервісом. Так, до кінця жовтня у компанії діє акція – «Заціни підгон: бери від

7 тис. – виграй iPhone!»», учасники якої змагаються за 5 нових iPhone 13.

А нещодавно у Moneyveo завершилася гучна акція «Кайфуй цілий рік – Moneyveo платить!». Троє переможців виграли грошові призи: 108 000, 144 000 та 180 000 грн, які їм виплачуватимуть рівними платежами впродовж цілого року.