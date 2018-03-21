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Рауль начнет тренерскую карьеру в юношеской команде "Реала"

НовостиСпорт    21.03.2018 - 17:55
Фото: Рауль (realmadrid.com)
Фото: Рауль (realmadrid.com)

Легенда "сливочных" скоро получит тренерскую лицензию

Бывший нападающий мадридского "Реала" Рауль начнет в ближайшее время тренировать одну из юношеских команд "королевского клуба". Об этом сообщает Marca.

По информации издания, 40-летний Рауль в апреле должен окончить специальные курсы тренера в Королевской испанской федерации футбола (RFEF)

Фактически на тренерском посту Рауль сменит Гути, который будет повышен до должности главного тренера "кастильи" - дубля "сливочных", у нынешнего тренера которой Сантьяго Солари истекает контракт.

Рауль является воспитанником "Реала" и за этот клуб он выступал с 1994 по 2010 года, после чего играл за немецкий "Шальке" (2010-2012), катарский "Аль-Садд" (2012-2014) и "Нью-Йорк Космос" (2014-2015). 

Вместе со "сливочными" нападающий трижды выигрывал Лигу чемпионов (1998, 2000, 2002) и шесть раз становился чемпионом страны (1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008).

Ранее 40-летний экс-футболист работал помощником генерального директора мадридцев.

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Теги: Реал, тренер
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