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Рауль розпочне тренерську кар'єру в юнацькій команді "Реала"

НовиниСпорт    21.03.2018 - 17:55
Фото: Рауль (realmadrid.com)
Фото: Рауль (realmadrid.com)

Легенда "вершкових" скоро отримає тренерську ліцензію

Колишній нападаючий мадридського "Реала" Рауль почне найближчим часом тренувати одну з юнацьких команд "королівського клубу". Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, 40-річний Рауль в квітні повинен закінчити спеціальні курси тренера в Королівської іспанської федерації футболу (RFEF)

Фактично на тренерському посту Рауль змінить Гуті, який буде підвищено до посади головного тренера "Кастільі" - дубля "вершкових", у нинішнього тренера якої Сантьяго Соларі закінчується контракт.

Рауль є вихованцем "Реала" і за цей клуб він виступав з 1994 по 2010 роки, після чого грав за німецький "Шальке" (2010-2012), катарський "Аль-Садд" (2012-2014) і "Нью-Йорк Космос" (2014-2015).

Разом із "вершковими" нападник тричі вигравав Лігу чемпіонів (1998, 2000, 2002) і шість разів ставав чемпіоном країни (1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008).

Раніше 40-річний екс-футболіст працював помічником генерального директора мадридців.

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Теги: Реал, тренер
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