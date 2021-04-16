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Рауль Кастро покидает пост первого секретаря Компартии Кубы

Новина українською → Гавана, Пятница 16 апреля 2021 22:05
Рауль Кастро покидает пост первого секретаря Компартии Кубы Фото: Рауль Кастро (twitter.com/AlexDominguezB)
Автор: РБК-Украина

Рауль Кастро принял решение оставить пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. 89-летний политик заявил, что передает руководство группе молодых сторонников.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм", - сказал Рауль Кастро в своей речи делегатам партийного съезда.

В Гаване проходит VIII съезд Компартии Кубы. Мероприятие продлится четыре дня, до 19 апреля. В понедельник пост, занимаемый Раулем Кастро, перейдет его преемнику. Ожидается, что им станет действующий президент страны Мигель Диас-Канель. Агентство отмечает, что это важное историческое событие, поскольку завершится 60-летняя эпоха правления революционеров, братьев Кастро.

Старший брат Рауля Кастро, известный кубинский революционер и политический деятель Фидель Кастро пришел к власти в 1959 году. По состоянию здоровья в 2006 году он передал исполнение обязанностей на всех своих постах своего соратнику и брату Раулю.

В 2011 году Рауль Кастро был официально избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы, а затем, в 2016-м, переизбран на второй срок. В 2018 году он ушел с постов главы госсовета и совета министров Кубы, оставшись при этом лидером компартии страны. Ранее он заявлял о намерении уйти и с этого поста в 2021-м.

Напомним, в октябре 2019-го Национальная ассамблея народной власти Кубы (парламент) впервые с 1976 года выбрала президентом страны Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Он стал первым президентом страны после воссоздания этого поста, который был заменен на пост председателя Государственного совета в 1976 году.

Также сообщалось, что США продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.

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