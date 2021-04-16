Рауль Кастро залишає посаду першого секретаря Компартії Куби

"Я гаряче вірю в силу і цінність прикладу і розуміння моїх співвітчизників, і поки я живий, я буду готовий захищати Батьківщину, Революцію і соціалізм", - сказав Рауль Кастро у своїй промові делегатам партійного з'їзду.

У Гавані проходить VIII з'їзд Компартії Куби. Захід триватиме чотири дні, до 19 квітня. У понеділок пост, займаний Раулем Кастро, перейде його наступнику. Очікується, що ним стане чинний президент країни Мігель Діас-Канель. Агентство відзначає, що це важлива історична подія, оскільки завершиться 60-річна епоха правління революціонерів, братів Кастро.

Старший брат Рауля Кастро, відомий кубинський революціонер і політичний діяч Фідель Кастро прийшов до влади в 1959 році. За станом здоров'я в 2006 році він передав виконання обов'язків на всіх своїх посадах свого соратника і братові Раулю.

У 2011 році Рауль Кастро був офіційно обраний першим секретарем ЦК Комуністичної партії Куби, а потім, в 2016-м, переобраний на другий термін. У 2018 році він пішов з постів голови Держради і ради міністрів Куби, залишившись при цьому лідером компартії країни. Раніше він заявляв про намір піти і з цього поста в 2021-м.