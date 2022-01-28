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РАУ решил провести новую конференцию адвокатов Киева из-за нарушений на предыдущей

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Киев, Пятница 28 января 2022 21:14
РАУ решил провести новую конференцию адвокатов Киева из-за нарушений на предыдущей Фото: РАУ решила провести новую конференцию адвокатов Киева из-за нарушений на предыдущей (fcebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Рада адвокатов Украины создала организационный комитет и приняла решение провести новую конференцию адвокатов Киева после выявления ряда критических нарушений, допущенных в рамках организации и проведения конференции, состоявшейся 7 ноября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение на заседании РАУ.

Вопросы об обстоятельствах принятия решений во время конференции адвокатов города Киева 7 ноября 2021 начали возникать сразу после ее проведения.

В частности, 15 декабря 2021 года РАУ установила, что ряд членов Рада адвокатов Киева, не обрели полномочия, поскольку не набрали большинства голосов делегатов конференции в соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", порядке и регламенте конференции.

Продолжив проверку, рабочая группа по исследованию проведения конференций адвокатов регионов в 2021 году, нашла еще ряд существенных нарушений, которые поставили под сомнение юридические последствия конференции в целом.

В частности, было установлено, что несмотря на требования законодательства, порядка и регламента конференции, протоколы районных общих сборов адвокатов города Киева не передавались мандатной комиссии. То есть, фактически, полномочия зарегистрированных делегатов, мандатной комиссией не проверялись.

"Главой Совета адвокатов города Киева Рябенко были искусственно созданы условия, которые исключили возможность подтверждения мандатной комиссией полномочий избранных и зарегистрированных делегатов конференции", - подчеркнул председатель рабочей группы Игорь Колесников.

Учитывая это, РАУ согласился с выводом рабочей группы относительно неполномочности конференции от 7 ноября 2021 года в целом. Решения, принятые на этом мероприятии, признаны такими, которые не имеют юридических последствий. Соответственно, избранные на нем представители адвокатского самоуправления признаны неполномочными.

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