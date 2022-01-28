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РАУ вирішила провести нову конференцію адвокатів Києва через порушення на попередній

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 21:14
РАУ вирішила провести нову конференцію адвокатів Києва через порушення на попередній Фото: РАУ вирішила провести нову конференцію адвокатів Києва через порушення на попередній (fcebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Рада адвокатів України створила організаційний комітет і вирішила провести нову конференцію адвокатів Києва після виявлення низки критичних порушень в рамках організації і проведення конференції, яка відбулася 7 листопада 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення на засіданні РАУ.

Питання щодо обставин ухвалення рішень під час конференції адвокатів міста Києва 7 листопада 2021 року почали виникати одразу після її проведення.

Зокрема, 15 грудня 2021 РАУ встановила, що низка членів Ради адвокатів Києва, не набули повноважень, оскільки не набрали більшості голосів делегатів конференції відповідно до закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", порядку та регламенту конференції.

Продовживши перевірку, робоча група із дослідження проведення конференцій адвокатів регіонів у 2021 році, знайшла ще низку суттєвих порушень, які поставили під сумнів юридичні наслідки конференції в цілому.

Зокрема було встановлено, що попри вимоги законодавства, порядку і регламенту конференції, протоколи районних загальних зборів адвокатів міста Києва не передавалися мандатній комісії. Тобто фактично повноваження зареєстрованих делегатів мандатною комісією не перевірялися.

"Головою Ради адвокатів міста Києва Рябенком було штучно створено умови, які унеможливили підтвердження мандатною комісією повноважень обраних та зареєстрованих делегатів конференції", - наголосив голова робочої групи Ігор Колесников.

Враховуючи це, РАУ погодилася з висновком робочої групи щодо неповноважності конференції від 7 листопада 2021 року в цілому. Рішення, які були ухвалені на цьому заході, визнані такими, що не мають юридичних наслідків. Відповідно, обрані на ній представники адвокатського самоврядування визнані неповноважними.

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