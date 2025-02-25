RAU HR Conference 2025: ключова подія для HR-спільноти

Сучасний ринок праці стрімко змінюється: нестача кадрів, нові очікування співробітників, автоматизація HR-процесів, адаптація до реалій сьогодення – всі ці питання вимагають нових стратегічних підходів. RAU HR Conference 2025 стане платформою для обміну досвідом, генерації ідей та побудови нових бізнес-зв’язків.

Що очікувати?

Панельні дискусії за участі провідних HR-експертів і представників державного сектору;

Аналіз найкращих практик управління персоналом у великих українських компаніях;

Практичні кейси щодо оптимізації HR-процесів та адаптації до змін на ринку;

Новітні HR-інструменти та методики для залучення і утримання талантів;

Можливість налагодження партнерств і нетворкінгу з колегами та потенційними роботодавцями.

Серед учасників конференції – представники Міністерства економіки та соціальної політики, а також топ-менеджери таких компаній, як ОККО, KFC, Подорожник, Аптека АНЦ, Аврора, Robota.ua, Suziria Group, Metro, Будинок іграшок та інших.





Ключові деталі заходу:

Дата: 6 березня 2025 року

Локація: Київ

Організатор: Retail Association of Ukraine https://rau.ua/

Реєстрація: https://hr.rau.ua/

RAU HR Conference 2025 – це подія, яка допоможе HR-фахівцям і керівникам компаній знайти ефективні рішення для подолання кадрових викликів, сформувати потужні HR-стратегії та зміцнити конкурентні позиції бізнесу. Не пропустіть шанс стати частиною ключової HR-події року!