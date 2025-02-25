UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

RAU HR Conference 2025: ключова подія для HR-спільноти

Фото: RAU HR Conference 2025 (прес-служба заходу)
Автор: Сергій Новіков

Столиця України 6 березня стане епіцентром головних HR-дискусій року – у Києві відбудеться RAU HR Conference 2025. Захід збере провідних фахівців у сфері управління персоналом, представників бізнесу та експертів, щоб обговорити актуальні виклики на ринку праці та знайти ефективні рішення для їх подолання.

Про це повідомляє РБК-Україна на повідомлення організаторів.

Сучасний ринок праці стрімко змінюється: нестача кадрів, нові очікування співробітників, автоматизація HR-процесів, адаптація до реалій сьогодення – всі ці питання вимагають нових стратегічних підходів. RAU HR Conference 2025 стане платформою для обміну досвідом, генерації ідей та побудови нових бізнес-зв’язків.

Що очікувати?

  • Панельні дискусії за участі провідних HR-експертів і представників державного сектору;
  • Аналіз найкращих практик управління персоналом у великих українських компаніях;
  • Практичні кейси щодо оптимізації HR-процесів та адаптації до змін на ринку;
  • Новітні HR-інструменти та методики для залучення і утримання талантів;
  • Можливість налагодження партнерств і нетворкінгу з колегами та потенційними роботодавцями.

Серед учасників конференції – представники Міністерства економіки та соціальної політики, а також топ-менеджери таких компаній, як ОККО, KFC, Подорожник, Аптека АНЦ, Аврора, Robota.ua, Suziria Group, Metro, Будинок іграшок та інших.



Ключові деталі заходу:

  • Дата: 6 березня 2025 року
  • Локація: Київ
  • Організатор: Retail Association of Ukraine https://rau.ua/
  • Реєстрація: https://hr.rau.ua/

RAU HR Conference 2025 – це подія, яка допоможе HR-фахівцям і керівникам компаній знайти ефективні рішення для подолання кадрових викликів, сформувати потужні HR-стратегії та зміцнити конкурентні позиції бізнесу. Не пропустіть шанс стати частиною ключової HR-події року!

Читайте РБК-Україна в Google News
Економіка України