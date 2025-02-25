RAU HR Conference 2025: ключевое событие для HR-сообщества

Современный рынок труда стремительно меняется: нехватка кадров, новые ожидания сотрудников, автоматизация HR-процессов, адаптация к реалиям сегодняшнего дня - все эти вопросы требуют новых стратегических подходов. RAU HR Conference 2025 станет платформой для обмена опытом, генерации идей и построения новых бизнес-связей.

Что ожидать?

Панельные дискуссии с участием ведущих HR-экспертов и представителей государственного сектора;

Анализ лучших практик управления персоналом в крупных украинских компаниях;

Практические кейсы по оптимизации HR-процессов и адаптации к изменениям на рынке;

Новейшие HR-инструменты и методики для привлечения и удержания талантов;

Возможность налаживания партнерств и нетворкинга с коллегами и потенциальными работодателями.

Среди участников конференции - представители Министерства экономики и социальной политики, а также топ-менеджеры таких компаний, как ОККО, KFC, Подорожник, Аптека АНЦ, Аврора, Robota.ua, Suziria Group, Metro, Дом игрушек и других.





Ключевые детали мероприятия:

Дата: 6 марта 2025 года

Локация: Киев

Организатор: Retail Association of Ukraine https://rau.ua/

Регистрация: https://hr.rau.ua/

RAU HR Conference 2025 - это событие, которое поможет HR-специалистам и руководителям компаний найти эффективные решения для преодоления кадровых вызовов, сформировать мощные HR-стратегии и укрепить конкурентные позиции бизнеса. Не упустите шанс стать частью ключевого HR-события года!