RAU HR Conference 2025: як бізнесу виграти у битві за таланти

Чому ця подія важлива саме зараз?

Ринок праці стрімко змінюється: дефіцит кваліфікованих фахівців, нові очікування кандидатів, автоматизація процесів та необхідність адаптації до реалій сьогодення змушують компанії переглядати свої стратегії управління людським капіталом. Боротьба за таланти стала ключовим викликом для бізнесу, і той, хто зможе створити ефективну HR-стратегію, отримає беззаперечну конкурентну перевагу.

RAU HR Conference 2025 – це подія, яка виходить за межі стандартних дискусій. Це місце, де зустрічаються досвід, інновації та реальні бізнес-кейси, що формують нову HR-екосистему.



Детальна програма та участь за посиланням.

Хто буде серед спікерів?

Цього року на конференції виступлять топ-керівники провідних компаній, HR-лідери, представники державних структур та аналітики ринку праці. Серед спікерів:

Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України

Микола Щербина, CEO АНЦ

Марія Назаренко, CEO "Будинок іграшок"

Євгенія Кузьминська, HRD ОККО

Валерій Решетняк, CEO Robota.ua

Анна Толмачова, HRD Metro

Марина Калюжна, HRD Suziria Group

Ганна Приходченко, керівниця відділу рекрутингу мережі мультимаркетів "Аврора"

Яна Єрмакова, керівниця відділу аналітики Retail Association of Ukraine

Юлія Далібук, маркетинг-директорка Robota.ua

Юлія Похолюк, керівниця департаменту розвитку ГО Військова школа "Боривітер".

Головні теми та формати дискусій

На учасників чекають панельні дискусії, аналітичні огляди, реальні кейси та обговорення передових HR-інструментів, які допомагають бізнесу адаптуватися та розвиватися.

Серед ключових тем:

Синергія CEO та HRD: як побудувати ефективну команду у нестабільний час.

Баланс між інвестиціями у розвиток бізнесу та розвиток персоналу.

Нові підходи до залучення кандидатів, які роботу не шукають.

Майбутнє ринку праці: виклики, тренди та нестандартні рішення.

Криза лідерства та як її подолати.

RAU HR Conference 2025 – це не просто подія, а можливість отримати перевірені стратегії, знайти нових партнерів та перетворити кадрові виклики у точки зростання бізнесу.

Дата: 6 березня 2025

Місце: Київ (локація передбачає укриття та буде повідомлена всім зареєстрованим учасникам)

Організатор: Retail Association of Ukraine

Приєднуйтесь, щоб разом формувати майбутнє HR у ритейлі!