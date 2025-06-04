RAU Expo 2025: стратегічний дводенний бізнес-хаб для ритейлу, девелопменту та виробництва

11-12 червня Київ RAU EXPO 2025 - подія, яка об'єднує всіх, хто рухає ринок ритейлу та ТРЦ.
Про це пише РБК-Україна.
RAU EXPO 2025 - це не просто виставка. Це дводенний бізнес-хаб, де перетинаються інновації, досвід та нові імена. Якщо ваш бізнес у ритейлі, девелопменті, e-commerce або виробництві - це ваша must-visit подія в червні.
RAU EXPO 2025 це:
Тема цього року - "Бізнес без меж: бренд, технології, масштабування". Ідеї тут одразу трансформуються в рішення, а знайомства - у партнерства.
На вас чекає:
Серед експертів:
І ще десятки лідерів, які не просто розповідають, а діляться реальним досвідом масштабування, трансформації та успішного менеджменту під тиском викликів.
Програма та реєстрація:
Контакт: Наталія Підвишенна - +38 050 313 74 53, n.pidvyshenna@rau.ua
RAU EXPO - простір для тих, хто будує ритейл майбутнього. Не пропустіть головну бізнес-подію літа.
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