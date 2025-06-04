RAU Expo 2025: стратегический двухдневный бизнес-хаб для ритейла, девелопмента и производства

11-12 июня Киев RAU EXPO 2025 - событие, которое объединяет всех, кто двигает рынок ритейла и ТРЦ.
Об этом пишет РБК-Украина.
RAU EXPO 2025 - это не просто выставка. Это двухдневный бизнес-хаб, где пересекаются инновации, опыт и новые имена. Если ваш бизнес в ритейле, девелопменте, e-commerce или производстве - это ваше must-visit событие в июне.
RAU EXPO 2025 это:
Тема этого года - "Бизнес без границ: бренд, технологии, масштабирование". Идеи здесь сразу трансформируются в решения, а знакомства - в партнерства.
Вас ждет:
Среди экспертов:
И еще десятки лидеров, которые не просто рассказывают, а делятся реальным опытом масштабирования, трансформации и успешного менеджмента под давлением вызовов.
Программа и регистрация:
Контакт: Наталья Подвышенная - +38 050 313 74 53, n.pidvyshenna@rau.ua
RAU EXPO - пространство для тех, кто строит ритейл будущего. Не пропустите главное бизнес-событие лета.
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