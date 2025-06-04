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RAU Expo 2025: стратегический двухдневный бизнес-хаб для ритейла, девелопмента и производства

Фото: RAU Expo 2025 пройдет в Киеве 11-12 июня
Автор: Александр Мороз

11-12 июня Киев RAU EXPO 2025 - событие, которое объединяет всех, кто двигает рынок ритейла и ТРЦ.

Об этом пишет РБК-Украина.

RAU EXPO 2025 - это не просто выставка. Это двухдневный бизнес-хаб, где пересекаются инновации, опыт и новые имена. Если ваш бизнес в ритейле, девелопменте, e-commerce или производстве - это ваше must-visit событие в июне.

RAU EXPO 2025 это:

  • 12 сессий;
  • 80+ топ-спикеров;
  • 1500+ участников.

Тема этого года - "Бизнес без границ: бренд, технологии, масштабирование". Идеи здесь сразу трансформируются в решения, а знакомства - в партнерства.

Вас ждет:

  • Экспо-зона с 70 компаниями: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids и многие другие;
  • 2 сцены с глубокими кейсами - о новых бизнес-моделях, человеческом капитале, ритейле в период военного вызова, SMM и автоматизации;
  • Networking с владельцами, топ-менеджерами, инвесторами, экспертами со всей Украины.

Среди экспертов:

  • Руслан Шостак, президент корпорации TERWIN, основатель EVA, VARUS;
  • Игорь Хижняк, CEO Comfy;
  • Борис Марков, Корпорация АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club;
  • Сергей Магдич, заместитель Председателя Правления ПУМБ;
  • Олег Никольский, Маркетинг директор "Фокстрот";
  • Иван Чивкин, исполнительный директор "Антошка";
  • Татьяна Белошицкая, директор по маркетингу KFC;
  • Алексей Миропольский, коммерческий директор RozetkaPay;
  • Ярослава Белан, Генеральный директор ООО "Фирменная сеть Киевхлеб";
  • Дмитрий Соколовский, совладелец Harvest.

И еще десятки лидеров, которые не просто рассказывают, а делятся реальным опытом масштабирования, трансформации и успешного менеджмента под давлением вызовов.

Программа и регистрация:

Контакт: Наталья Подвышенная - +38 050 313 74 53, n.pidvyshenna@rau.ua

RAU EXPO - пространство для тех, кто строит ритейл будущего. Не пропустите главное бизнес-событие лета.

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Киев