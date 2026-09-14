RAU Awards 2026: стартував прийом заявок на премію ритейлу та торговельної нерухомості

Номінації RAU Awards

Цьогоріч RAU Awards охоплює 21 номінацію у двох напрямах – ритейл та торговельна нерухомість. Окремий акцент зроблено на проєктних категоріях, аби відзначити конкретні рішення, інновації та проєкти, реалізовані компаніями протягом року.

Номінації в ритейлі

Кращий ритейл-концепт року (формати магазинів)

Краща інновація року

Краще AI-рішення року

Краща франчайзингова мережа року

Краща програма лояльності року

Краща маркетингова кампанія року

Краща соціальна ініціатива року

Краща власна торгова марка року

Кращий омніканальний проєкт року

Найдинамічніший ритейлер року – Спеціальна премія ім. Євгенія Кулинича

Лідер року в ритейлі

Номінації у сфері торговельної нерухомості

Кращий новий ТЦ/ТРЦ та ритейл-парк року

Краща entertainment-концепція ТРЦ

Краща соціальна ініціатива року

Кращий малий ТЦ/ТРЦ року

Кращий середній ТЦ/ТРЦ року

Кращий великий ТЦ/ТРЦ року

Кращий суперрегіональний ТРЦ року

Кращий ритейл-парк року

Угода року

Лідер року в торговельній нерухомості

Перелік номінацій (фото: пресслужба)

Як взяти участь

на сайті оберіть номінацію

сайті оберіть номінацію ознайомтеся з її критеріями у шаблоні профайлу

заповніть профайл та подайте заявку

З питань подання заявок також можна звернутися до Event program manager RAU Наталії Підвишенній: 050 313 74 53 та на пошту: n.pidvyshenna@rau.ua

Експертна рада RAU Awards 2026

Номінантів оцінюватиме Експертна рада RAU Awards 2026, до якої увійшли 33 представники та експерти ринку.

Переможців оголосять 3 грудня у Києві під час IX урочистої церемонії нагородження.

Вовк Тетяна, співзасновниця VOVK

Потьомкін Сергій, співзасновник Кібернетики

Марсова Анна, International Leasing and Expansion Director Sinsay

Поліщук Юрій, CEO Фокстрот

Назаренко Марія, CEO Будинок Іграшок

Кириченко Оксана, CEO MasterZoo

Слинчук Степан, CEO АГРОМАТ

Овдієнко Денис, CEO Pandora Україна

Сауц В'ячеслав, CMO Подорожник

Яковлєва Ольга, СМО Мережі піцерій №1 Pizza Day

Гануліч-Манукян Надія, Omnicommerce & CX Director Leroy Merlin Ukraine

Шеремет Максим, операційний директор Епіцентр

Русіна Владлена, операційна директорка WOG

Федоровічев Сергій, операційний директор Auchan Україна

Воєвода Дмитро, Head of Digital VARUS

Руденко Вікторія, заступниця виконавчого директора АЗК UPG

Сілін Олександр, директор з розвитку Marathon, guide, Jack Wolfskin

Павлік Іван, генеральний директор АСБІС-УКРАЇНА

Жук Андрій, співзасновник та голова RAU

Гаврюшин Максим, голова УРТЦ, операційний директор Budhouse Group

Щаслива Юлія, генеральна директорка Respublika Park

Борисова Анжела, генеральна менеджерка комерційного центру Alef Estate

Антоненко Наталя, генеральна директорка Порт Сіті Груп

Якубчіонене Рената, генеральна директорка ТРЦ і БЦ Retroville

Байов Сергій, операційний директор ТРК Veles Mall

Кравець Наталя, комерційна директорка Dragon Capital Property Management

Коронотова Олена, співвласниця та керуюча партнерка IDNT

Близнюк Євгенія, соціологиня, засновниця і CEO Gradus

Лотоцький Андрій, CEO RDA

Скорбота Вікторія, комерційна директорка 4Service

Лавська Валерія, Chief Commercial Officer Promodo

Сазонов Ілля, СЕО Pricer24

Федоров Дмитро, СЕО Checkbox

Антон Денисенко, CEO Bizerba Україна

Експертна рада RAU Awards (фото: пресслужба)

RAU Awards щороку відзначає компанії, проєкти та професіоналів, які своїми результатами формують і розвивають український ритейл та торговельну нерухомість.

Детальні умови, критерії оцінювання, шаблони профайлів та подача заявок – за цим посиланням.

Дедлайн подачі – до 5 жовтня включно.