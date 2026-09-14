RAU Awards 2026: стартував прийом заявок на премію ритейлу та торговельної нерухомості

Номінації RAU Awards
Цьогоріч RAU Awards охоплює 21 номінацію у двох напрямах – ритейл та торговельна нерухомість. Окремий акцент зроблено на проєктних категоріях, аби відзначити конкретні рішення, інновації та проєкти, реалізовані компаніями протягом року.
Номінації в ритейлі
- Кращий ритейл-концепт року (формати магазинів)
- Краща інновація року
- Краще AI-рішення року
- Краща франчайзингова мережа року
- Краща програма лояльності року
- Краща маркетингова кампанія року
- Краща соціальна ініціатива року
- Краща власна торгова марка року
- Кращий омніканальний проєкт року
- Найдинамічніший ритейлер року – Спеціальна премія ім. Євгенія Кулинича
- Лідер року в ритейлі
Номінації у сфері торговельної нерухомості
- Кращий новий ТЦ/ТРЦ та ритейл-парк року
- Краща entertainment-концепція ТРЦ
- Краща соціальна ініціатива року
- Кращий малий ТЦ/ТРЦ року
- Кращий середній ТЦ/ТРЦ року
- Кращий великий ТЦ/ТРЦ року
- Кращий суперрегіональний ТРЦ року
- Кращий ритейл-парк року
- Угода року
- Лідер року в торговельній нерухомості
Перелік номінацій (фото: пресслужба)
Як взяти участь
- на сайті оберіть номінацію
- ознайомтеся з її критеріями у шаблоні профайлу
- заповніть профайл та подайте заявку
З питань подання заявок також можна звернутися до Event program manager RAU Наталії Підвишенній: 050 313 74 53 та на пошту: n.pidvyshenna@rau.ua
Експертна рада RAU Awards 2026
Номінантів оцінюватиме Експертна рада RAU Awards 2026, до якої увійшли 33 представники та експерти ринку.
Переможців оголосять 3 грудня у Києві під час IX урочистої церемонії нагородження.
- Вовк Тетяна, співзасновниця VOVK
- Потьомкін Сергій, співзасновник Кібернетики
- Марсова Анна, International Leasing and Expansion Director Sinsay
- Поліщук Юрій, CEO Фокстрот
- Назаренко Марія, CEO Будинок Іграшок
- Кириченко Оксана, CEO MasterZoo
- Слинчук Степан, CEO АГРОМАТ
- Овдієнко Денис, CEO Pandora Україна
- Сауц В'ячеслав, CMO Подорожник
- Яковлєва Ольга, СМО Мережі піцерій №1 Pizza Day
- Гануліч-Манукян Надія, Omnicommerce & CX Director Leroy Merlin Ukraine
- Шеремет Максим, операційний директор Епіцентр
- Русіна Владлена, операційна директорка WOG
- Федоровічев Сергій, операційний директор Auchan Україна
- Воєвода Дмитро, Head of Digital VARUS
- Руденко Вікторія, заступниця виконавчого директора АЗК UPG
- Сілін Олександр, директор з розвитку Marathon, guide, Jack Wolfskin
- Павлік Іван, генеральний директор АСБІС-УКРАЇНА
- Жук Андрій, співзасновник та голова RAU
- Гаврюшин Максим, голова УРТЦ, операційний директор Budhouse Group
- Щаслива Юлія, генеральна директорка Respublika Park
- Борисова Анжела, генеральна менеджерка комерційного центру Alef Estate
- Антоненко Наталя, генеральна директорка Порт Сіті Груп
- Якубчіонене Рената, генеральна директорка ТРЦ і БЦ Retroville
- Байов Сергій, операційний директор ТРК Veles Mall
- Кравець Наталя, комерційна директорка Dragon Capital Property Management
- Коронотова Олена, співвласниця та керуюча партнерка IDNT
- Близнюк Євгенія, соціологиня, засновниця і CEO Gradus
- Лотоцький Андрій, CEO RDA
- Скорбота Вікторія, комерційна директорка 4Service
- Лавська Валерія, Chief Commercial Officer Promodo
- Сазонов Ілля, СЕО Pricer24
- Федоров Дмитро, СЕО Checkbox
- Антон Денисенко, CEO Bizerba Україна
Експертна рада RAU Awards (фото: пресслужба)
RAU Awards щороку відзначає компанії, проєкти та професіоналів, які своїми результатами формують і розвивають український ритейл та торговельну нерухомість.
Детальні умови, критерії оцінювання, шаблони профайлів та подача заявок – за цим посиланням.
Дедлайн подачі – до 5 жовтня включно.