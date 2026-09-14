RAU Awards 2026: стартовал прием заявок на премию ритейла и торговой недвижимости

Номинации RAU Awards
В этом году RAU Awards охватывает 21 номинацию по двум направлениям – ритейл и торговая недвижимость. Отдельный акцент сделан на проектных категориях, чтобы отметить конкретные решения, инновации и проекты, реализуемые компаниями в течение года.
Номинации в ритейле
- Лучший ритейл-концепт года (форматы магазинов)
- Лучшая инновация года
- Лучшее AI-решение года
- Лучшая франчайзинговая сеть года
- Лучшая программа лояльности года
- Лучшая маркетинговая кампания года
- Лучшая социальная инициатива года
- Лучшая собственная торговая марка года
- Лучший омниканальный проект года
- Самый динамичный ритейлер года – Специальная премия им. Евгения Кулинича
- Лидер года в ритейле
Номинации в сфере торговой недвижимости
- Лучший новый ТЦ/ТРЦ и ритейл-парк года
- Лучшая entertainment-концепция ТРЦ
- Лучшая социальная инициатива года
- Лучший малый ТЦ/ТРЦ года
- Лучший средний ТЦ/ТРЦ года
- Лучший большой ТЦ/ТРЦ года
- Лучший суперрегиональный ТРЦ года
- Лучший ритейл-парк года
- Соглашение года
- Лидер года в торговой недвижимости
Список номинаций (фото: прессслужба)
Как принять участие
- на сайте выберите номинацию
- ознакомьтесь с ее критериями в шаблоне профайла
- заполните профайл и подайте заявку
По вопросам подачи заявок можно обратиться к Event program manager RAU Наталье Пидвишенной: 050 313 74 53 и на почту: n.pidvyshenna@rau.ua
Экспертный совет RAU Awards 2026
Номинантов будет оценивать Экспертный совет RAU Awards 2026, в который вошли 33 представителя и эксперта рынка.
Победители будут объявлены 3 декабря в Киеве во время IX торжественной церемонии награждения.
- Вовк Татьяна, соучредитель VOVK
- Потемкин Сергей, соучредитель Кибернетики
- Марсова Анна, International Leasing and Expansion Director Sinsay
- Полищук Юрий, CEO Фокстрот
- Назаренко Мария, CEO Дом Игрушек
- Кириченко Оксана, CEO MasterZoo
- Слинчук Степан, CEO АГРОМАТ
- Овдиенко Денис, CEO Pandora Украина
- Сауц Вячеслав, CMO Подорожник
- Яковлева Ольга, СМО Сети пиццерий №1 Pizza Day
- Ганулич-Манукян Надежда, Omnicommerce & CX Director Leroy Merlin Ukraine
- Шеремет Максим, операционный директор Эпицентр
- Русина Владлена, операционная директор WOG
- Федорович Сергей, операционный директор Auchan Украина
- Воевода Дмитрий, Head of Digital VARUS
- Руденко Виктория, заместитель исполнительного директора АЗК UPG
- Силин Александр, директор по развитию Marathon, guide, Jack Wolfskin
- Павлик Иван, генеральный директор АСБИС-УКРАИНА
- Жук Андрей, соучредитель и глава RAU
- Гаврюшин Максим, глава УРТЦ, операционный директор Budhouse Group
- Щаслива Юлия, генеральный директор Respublika Park
- Борисова Анжела, генеральный менеджер коммерческого центра Alef Estate
- Антоненко Наталья, генеральный директор Порт Сити Групп
- Якубчионене Рената, генеральный директор ТРЦ и БЦ Retroville
- Байов Сергей, операционный директор ТРК Veles Mall
- Кравець Наталья, коммерческий директор Dragon Capital Property Management
- Коронотова Елена, совладелица и управляющая партнер IDNT
- Близнюк Евгения, социологиня, основательница и CEO Gradus
- Лотоцкий Андрей, CEO RDA
- Скорбота Виктория, коммерческий директор 4Service
- Лавская Валерия, Chief Commercial Officer Promodo
- Сазонов Илья, СЕО Pricer24
- Федоров Дмитрий, СЕО Checkbox
- Антон Денисенко, CEO Bizerba Украина
Экспертный совет RAU Awards (фото: пресс-служба)
RAU Awards ежегодно отмечает компании, проекты и профессионалов, которые своими результатами формируют и развивают украинский ритейл и торговую недвижимость.
Детальные условия, критерии оценки, шаблоны профайлов и подача заявок – по этой ссылке.
Дедлайн подачи – до 5 октября включительно.