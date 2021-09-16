RAU Awards 2021: лучшие ритейлеры, ТРЦ и интернет-магазины Украины

10 сентября в Киеве в "ЦУМ Киев" прошла V торжественная церемония награждения лучших компаний сферы розничной торговли, торговой недвижимости и e-commerce Украины – RAU Awards 2021. Победители были награждены в 35 номинациях в категориях "Ритейлер года", "Лучший ТРЦ / Shopping Centre Awards", "Лучшие ритейлеры в e-commerce" и в трех специальных номинациях: "Персона года в ритейле", "Персона года в девелопменте" и "Персона года в e-commerce". Организатор – Ассоциация ритейлеров Украины.
За победу в номинациях "Ритейлер года" RAU Awards 2021 в 18-ти номинациях соревновались 143 розничные сети. Кандидатов оценивали по различным критериям: географический охват, соотношение цены и качества ассортимента, маркетинг и др.
В этом году лучшими ритейлерами в различных сегментах торговли стали:
Впервые на RAU Awards были определены лучшие компании сферы розничной торговли в сегменте "Dollar Store" (оценивались торговые сети, предлагающие товары непродуктового сегмента по фиксированной цене) и лучший компактный супермаркет года в FMCG. Также открыты новые номинации в сегментах ТЭК, аптечной отрасли, оптике и сопутствующих товарах, в сегменте товаров для домашних животных.
Победителями в этих номинациях стали:
В категории "Девелопмент" RAU Awards 2021 среди 120 компаний-претендентов были определены лучшие ТРЦ, работающие в городах-миллионниках, и лучшие торгово-развлекательные центры, расположенные в областных центрах. Победителями стали такие ТРЦ:
Открытием года в девелопменте признано открытие ТРЦ NIKOLSKY (Харьков), а лучшей компанией-консультантом в сфере торговой недвижимости стала консалтинговая компания RDA.
Еще в 6-ти номинациях за победу боролись интернет-магазины. Лучшие ритейлеры в e-commerce были определены по результатам анализа их деятельности в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. Оценка проводилась по данным открытых источников и анализа таких критериев, как посещаемость сайта, количество уникальных пользователей, количество отказов и др.
Итак, лучшими e-commerce-ритейлерами по версии RAU Awards 2021 стали такие интернет-магазины:
Особая награда RAU Awards 2021 – звание "Персона года в ритейле", "Персона года в девелопменте" и "Персона года в e-commerce". Победители в этих номинациях определялись во время церемонии награждения путем интерактивного голосования присутствующих в зале. В этом году почетные звания персон года, которые сделали наибольший вклад в развитие своей сферы, получили:
Титульный партнер RAU Awards 2021 – LC Waikiki, партнеры мероприятия – Budhouse group, Linden Luxury Residences, ЦУМ Киев, Alef Estate, ТРЦ Respublika Park, ЖК Montreal House, «Кропперс групп», официальный интернет-маркетинг партнер – Promodo, цветочный партнер – TORY, алкогольный партнер мероприятия – Remy Martin, Futurefood, «Краина» и другие.