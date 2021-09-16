RAU Awards 2021: кращі рітейлери, ТРЦ та інтернет-магазини України

10 вересня в Києві в "ЦУМ Київ" пройшла V урочиста церемонія нагородження кращих компаній сфери роздрібної торгівлі, торговельної нерухомості та e-commerce України — RAU Awards 2021. Переможців було нагороджено в 35-ти номінаціях в категоріях "Рітейлер року", "Кращий ТРЦ/Shopping Centre Awards", "Кращі рітейлери в e-commerce" та в трьох спеціальних номінаціях: "Персона року в рітейлі", "Персона року в девелопменті" та "Персона року в e-commerce". Організатор – Асоціація рітейлерів України.

Переможці RAU Awards 2021 визначалися за результатами голосування учасників ринку та Експертної ради RAU Awards 2021, до складу якої увійшло 35 перших осіб і топ-менеджерів компаній сфер рітейлу, девелопменту, консалтингу, інвестицій та сегменту В2В. У відкритому голосуванні взяло участь більше 900 представників ринку, до голосів яких (45%) було додано бали членів журі (55%).

За перемогу в номінаціях "Рітейлер року" RAU Awards 2021 в 18-ти номінаціях змагалися 143 роздрібні мережі. Кандидатів оцінювали за різноманітними критеріями: географічне охоплення, співвідношення ціни і якості асортименту, маркетинг та ін.

Цього року кращими рітейлерами в різних сегментах торгівлі стали:

Рітейлер року в drogerie – EVA;

Рітейлер року в сегменті техніки, електроніки та гаджетів – COMFY;

Рітейлер року в jewelry – "Золотий вік";

Рітейлер року в сегменті товарів для дітей – "Будинок Іграшок";

Кращий магазин біля дому/міні-маркет року в FMCG – "КОЛО";

Супермаркет року в FMCG – "Сільпо";

Гіпермаркет року в FMCG – METRO;

Рітейлер року в сегменті спортивного одягу та взуття – Puma;

Рітейлер року в сегменті товарів для дому та затишку – JYSK;

Рітейлер року в сегменті білизни та супутніх товарів – Intimissimi/Calzedonia/Tezenis;

Fashion-оператор року – Intertop;

Якірний fashion-орендар року – LC Waikiki.

Вперше на RAU Awards було визначено кращі компанії сфери роздрібної торгівлі у сегменті "Dollar Store" (оцінювались торговельні мережі, що пропонують товари непродуктового сегменту за фіксованою ціною) та кращий компактний супермаркет року в FMCG. Також започатковано нові номінації в сегментах ПЕК, аптечній галузі, оптиці та супутніх товарах, в сегменті товарів для домашніх улюбленців.

Переможцями в цих номінаціях стали:

Рітейлер року в сегменті "Dollar Store" – "Червоний маркет";

Кращий компактний супермаркет року в FMCG – АТБ;

Рітейлер року в аптечній галузі – Аптека Доброго Дня;

Рітейлер року в сегменті ПЕК – OKKO;

Рітейлер року в сегменті товарів для домашніх улюбленців – MasterZoo;

Рітейлер року в сегменті оптики та супутніх товарів – "Люксоптика".

У категорії "Девелопмент" RAU Awards 2021 серед 120 компаній-претендентів було визначено кращі ТРЦ, які працюють в містах-мільйонниках, та кращі торгово-розважальні центри, які працюють в обласних центрах. Переможцями стали такі ТРЦ:

Lubava (Черкаси) – кращий малий ТРЦ поза міст-мільйонників (орендна площа від 10 000 до 19 999 кв. м);

"Мегамолл" (Вінниця) – кращий середній ТРЦ поза міст-мільйонників (орендна площа від 20 000 кв. м до 39 999 кв. м);

Fabrika (Херсон) – кращий великий ТРЦ поза міст-мільйонників (орендна площа понад 40 000 кв. м);

Piramida (Київ) – кращий малий ТРЦ в містах-мільйонниках (орендна площа від 10 000 кв. м до 19 999 кв. м);

Forum Lviv (Львів) – кращий середній ТРЦ в містах-мільйонниках (орендна площа від 20 000 кв. м до 39 999 кв. м);

Ocean Plaza (Київ) – кращий великий ТРЦ в містах-мільйонниках (орендна площа понад 40 000 кв. м).

Відкриттям року в девелопменті визнано відкриття ТРЦ NIKOLSKY (Харків), а кращою компанією-консультантом у сфері торговельної нерухомості стала консалтингова компанія RDA.

Ще в 6-ти номінаціях за перемогу боролися інтернет-магазини. Кращих рітейлерів в e-commerce було визначено за результатами аналізу їх діяльності в період з 01.07.2020 по 30.06.2021. Оцінка проводилась за даними відкритих джерел та аналізу таких критеріїв, як відвідуваність сайту, кількість унікальних користувачів, кількість відмов та ін.

Отже, кращими e-commerce-рітейлерами за версією RAU Awards 2021 стали такі інтернет-магазини:

Sportmaster.ua – кращий e-commerce-рітейлер року в сегменті спортивного одягу та взуття;

Antoshka.ua – кращий e-commerce-рітейлер року в сегменті товарів для дітей;

Zolotoyvek.ua – кращий e-commerce-рітейлер року в jewelry;

Intertop.ua – кращий e-commerce-рітейлер року в fashion;

Comfy.ua – кращий e-commerce-рітейлер року в сегменті техніки, електроніки та гаджетів;

Makeup.com.ua – кращий e-commerce-рітейлер року в сегменті товарів для здоров’я, краси та догляду.

Особлива відзнака RAU Awards 2021 – звання "Персона року в рітейлі", "Персона року в девелопменті" та "Персона року в e-commerce". Переможці в цих номінаціях визначались під час церемонії нагородження шляхом інтерактивного голосування присутніх у залі. У цьому році почесні звання персон року, які зробили найбільший внесок у розвиток своєї галузі, отримали:

Олексій Гришко, генеральний директор LC Waikiki в Україні – Персона року в рітейлі.

Юлія Щаслива, генеральний директор ТРЦ Respublika Park – Персона року в девелопменті.

Владислав Чечоткін, співзасновник Rozetka – Персона року в e-commerce.

Титульний партнер RAU Awards 2021 – LC Waikiki, партнери заходу – Budhouse group, Linden Luxury Residences, ЦУМ Київ, Alef Estate, ТРЦ Respublika Park, ЖК Montreal House, "Кропперс груп", офіційний інтернет-маркетинг партнер – Promodo, квітковий партнер – TORY, алкогольний партнер заходу – Remy Martin, Futurefood, "Крайна" та інші.