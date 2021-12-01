Растянутая на триллионы километров: Телескоп NASA сфотографировал впечатляющую туманность
Телескоп космической рентгеновской обсерватории "Чандра", принадлежащей NASA, сфотографировал оранжевую биполярную туманность "Муравей". Она расположена в созвездии "Наугольник".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт обсерватории "Чандра".
Туманность "Муравей" также известна как Mz 3.
В обсерватории отмечают, что ее длина составляет около 2 световых года, а это почти 19 триллионов километров. Каждую секунду она дополнительно расширяется еще на 50 километров.
Биполярная туманность - это отчетливое образование, которому характерны четко выраженные два симметричных участка. Сейчас точные причины такого явления - неизвестны.
This Chandra & @NASAHubble image showcases the complex bipolar planetary nebula Menzel 3, also known as the Ant Nebula. Spanning about 2 light years (~19 trillion kilometers), this not so garden-variety ant is expanding at roughly 50 kilometers per second! #NebulaNovember pic.twitter.com/AO5scr1E3V— Chandra Observatory (@chandraxray) November 30, 2021
Напомним, РБК-Украина писало о том, что совсем недавно телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии"Печь", которая была открыта в 1826 году.