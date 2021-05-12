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Растрата 8,2 млрд гривен: НАБУ объявило в розыск руководителя департамента ПриватБанка

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Среда 12 мая 2021 15:07
Растрата 8,2 млрд гривен: НАБУ объявило в розыск руководителя департамента ПриватБанка Фото: подозреваемую в хищении средств Приватбанка объявили в розыск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разыскивает руководителя департамента межбанковских операций ПриватБанка. Она - одна из подозреваемых в растрате 8,2 млрд гривен госбанка.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Так, разыскивается Елена Анатольевна Бычихина, 08.05.1972 года рождения.

Растрата 8,2 млрд гривен: НАБУ объявило в розыск руководителя департамента ПриватБанкаДетективы НАБУ 15 марта 2021 года сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".

Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и придания вида законности этой преступной схеме бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил к бывшей заместителя председателя правления Приватбанка Людмила Шмальченко мера пресечения в виде залога в размере более 50 млн гривен. Ее подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.

РБК-Украина писало, что еще одной бывшей работницы Приватбанка выбрали мера пресечения в виде залога в размере 2 млн 744 тысяч 430 гривен.

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