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Растаможка авто станет возможна через "Дію". А стоимость снизится на 30%

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 18:24
Растаможка авто станет возможна через "Дію". А стоимость снизится на 30% Фото: заседание Нацсовета реформ (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Растаможка автомобилей в Украине будет доступна через портал государственных услуг "Дія". А стоимость может снизиться на 30%.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам заседания Национального совета реформ.

Сообщается, что совет рассмотрел внедрение новой модели растаможки. На заседании отметили, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 000 машин. Но в связи с различными манипуляциями на руках взяточников оседает примерно 150 млн долларов, а потери бюджета достигают 300-400 млн долларов.

"Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям. Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг "Дія", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможки легковых автомобилей будет снижена на 30%.

Напомним, ранее на сайте Таможенной службы запустили онлайн-сервис растаможки автомобилей. Здесь можно подать декларацию об импортируемой машине, а также отслеживать ее статус. Готовая таможенная карта или отказ в растаможке будет направляться в электронном виде.

До этого запустили онлайн-калькулятор таможенной стоимости автомобилей.

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