Растаможка авто станет возможна через "Дію". А стоимость снизится на 30%

Растаможка автомобилей в Украине будет доступна через портал государственных услуг "Дія". А стоимость может снизиться на 30%.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам заседания Национального совета реформ.

Сообщается, что совет рассмотрел внедрение новой модели растаможки. На заседании отметили, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 000 машин. Но в связи с различными манипуляциями на руках взяточников оседает примерно 150 млн долларов, а потери бюджета достигают 300-400 млн долларов.

"Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям. Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг "Дія", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможки легковых автомобилей будет снижена на 30%.