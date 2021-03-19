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Розмитнення авто стане можливе через "Дію". А вартість знизиться на 30%

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 18:24
Розмитнення авто стане можливе через "Дію". А вартість знизиться на 30% Фото: засідання Нацради реформ (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Розмитнення автомобілів в Україні буде доступна через портал державних послуг "Дія". А вартість може знизитися на 30%.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками засідання Національної ради реформ.

Повідомляється, що рада розглянула впровадження нової моделі розмитнення. На засіданні відзначили, що через українську митницю щорічно проходить близько 500 000 машин. Але у зв'язку з різними маніпуляціями на руках хабарників осідає приблизно 150 млн доларів, а втрати бюджету сягають 300-400 млн доларів.

"Тому пропонується передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями. Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг "Дія", - йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після впровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде знижена на 30%.

Нагадаємо, раніше на сайті Митної служби запустили онлайн-сервіс розмитнення автомобілів. Тут можна подати декларацію про імпортовану машину, а також відслідковувати її статус. Готова митна карта або відмова в розмитненні буде направлятися в електронному вигляді.

До цього запустили онлайн-калькулятор митної вартості автомобілів.

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