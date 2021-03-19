Розмитнення авто стане можливе через "Дію". А вартість знизиться на 30%

Розмитнення автомобілів в Україні буде доступна через портал державних послуг "Дія". А вартість може знизитися на 30%.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками засідання Національної ради реформ.

Повідомляється, що рада розглянула впровадження нової моделі розмитнення. На засіданні відзначили, що через українську митницю щорічно проходить близько 500 000 машин. Але у зв'язку з різними маніпуляціями на руках хабарників осідає приблизно 150 млн доларів, а втрати бюджету сягають 300-400 млн доларів.

"Тому пропонується передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями. Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг "Дія", - йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після впровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде знижена на 30%.