Растаможка авто из США

Приобретение американских авто популярно в равной степени так, как и покупка авто из Европы. Ежедневно таможенные терминалы Украины принимают машины из-за океана. Большая часть из них подержанные. Многие требуют ремонта. Но стоимость технического обслуживания и цена таможенной очистки гораздо ниже, чем покупка такого же автомобиля в Украине.
Большинство авто из США – это автомобили, приобретенные на аукционах. Продают их страховые компании – так они возмещают убытки, которые компенсировали клиенту. Страховщик предпочитает замену машины ремонту, поскольку кузовной ремонт в США очень дорого обходится.
Преимущества покупки подержанного автомобиля из Америки:
Помощь покупателю в растаможке авто предоставит брокер. Таможенный брокер в этой всей процедуре выступает посредником между покупателем и таможней. В обязанности таможенного брокера входит таможенная очистка авто. Заказчиком может выступать как физическое, так и юридическое лицо.
Что нужно делать автовладельцу, чтобы растаможить приобретенную машину? Процедура проходит в несколько этапов.
В среднем на растаможку авто может уйти до двух недель времени. Это с условием, что предоставлен весь пакет документов, и они заполнены правильно.
Для растаможки авто необходимо собрать следующие документы:
Из-за отсутствия хотя бы одного документа автомобиль не может пройти таможню. За простой авто в порту покупателю начисляется штраф.
Стоимость растаможки и последующих расходов состоит из следующих пунктов:
Чтобы узнать цену растаможки авто, можно найти калькулятор растаможки здесь на сайте.
Согласно украинскому законодательству, растаможить можно любое импортное авто, независимо от объема двигателя и состояния. Но на все своя стоимость. Покупая автомобиль на аукционе США, есть шанс существенно сэкономить. А если обратиться к специалистам America Motors, тогда можно приобрести автомобиль с минимальными дефектами в короткие сроки. Сайт America Motors имеет массу предложений для наилучших вариантов покупки американских авто.