Розмитнення авто з США

Придбання американських авто не менш популярно чим покупка авто з Європи. Щодня митні термінали України приймають машини через океан. Велика частина з них не э новими та потребують ремонту. Але при вартості технічного обслуговування та ціні митного очищення, в результаті ціна виходить набагато нижча, ніж покупка такого ж автомобіля в Україні.

Переваги покупки авто з-за кордону

Більшість авто з США - це автомобілі, придбані на аукціонах. Продають їх страхові компанії - так вони відшкодовують збитки, які компенсували клієнту. Страховик надає перевагу заміну машини ремонту, оскільки кузовний ремонт в США коштує дуже дорого.

Переваги покупки вживаного автомобіля з Америки:

Автомобіль хоч і не новий, але в хорошому стані. Він проходить під сучасне техобслуговування, працював на якісному паливі, їздив по хороших дорогах. Впевненість в чесності продавця - прийнятна ціна без накруток, коректний кілометраж пробігу, об'єктивний опис технічного стану. За допомогою митного агента розмитнити авто можна швидко з мінімальними витратами.

Етапи розмитнення американського авто

Допомога покупцеві в розмитненні авто надасть брокер. Митний брокер в цій всій процедурі виступає посередником між покупцем і митницею. В обов'язки митного брокера входить митне очищення авто. Замовником може виступати як фізична, так і юридична особа.

Що потрібно робити автовласнику, щоб розмитнити придбану машину? Процедура проходить в кілька етапів.

1. Знайти перевіреного митного брокера, організувати зустріч і дізнатися перелік необхідних документів для реєстрації авто.

2. Підписання договору про співпрацю. У договорі обумовлюються обов'язки сторін - замовника і представника митниці (брокера), а також прописуються терміни завершення угоди. Брокер ознайомиться з документами, зробить попередню оцінку і складе приблизний кошторис на послугу розмитнення. Передасть реквізити для оплати.

3. Після оплати роботи брокера і надання платіжки, відбудеться зустріч на митниці.

4. Подальший процес розмитнення брокер буде регулювати самостійно.

Перелік документів

В середньому на розмитнення авто може зайняти до двох тижнів часу. Це при умові, що наданий весь пакет документів, і вони заповнені правильно.

Для розмитнення авто необхідно зібрати наступні документи:

Оригінал техпаспорта;

Документ підтвердження покупки;

Транспортна накладна;

Паспорт, ідентифікаційний код, довідка перевезення.

Через відсутність хоча б одного документа автомобіль не може пройти митницю. За простій авто в порту покупцеві нараховується штраф.

Витрати, пов'язані з розмитненням

Вартість розмитнення і наступних витрат складається з наступних пунктів:

Логістика, розвантаження;

Послуги брокера;

Митні експертизи;

Митні платежі;

Сертифікація та реєстрація авто в МВС.

Щоб дізнатися ціну розмитнення авто, можна знайти калькулятор розмитнення тут на сайті.

Як правильно вибрати машину

Згідно з українським законодавством, розмитнити можна будь-імпортне авто, незалежно від об'єму двигуна і стану. Але на все своя вартість. Купуючи автомобіль на аукціоні США, є шанс істотно заощадити. А якщо звернутися до фахівців America Motors, тоді можна придбати автомобіль з мінімальними дефектами в короткі терміни. Сайт America Motors має багато пропозицій для найкращих варіантів покупки американських авто.