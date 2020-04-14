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Расстрелы на Майдане в 2014 начались после поджога офиса "Партии регионов", - ГБР

Новости » Политика     14.04.2020 - 12:19
Расстрелы на Майдане в 2014 начались после поджога офиса "Партии регионов", - ГБР
Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

Соответствующее заявление бюро сделало по делу экс-нардепа Татьяны Черновол

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что расстрелы на Майдане и прилегающих улицах в Киеве 18 февраля 2014 года начались после поджога офиса "Партии регионов". Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Соответствующее заявление бюро сделало по делу экс-нардепа Татьяны Черновол. Как сообщается, досудебное расследование по делу по факту убийства Владимира Захарова проводилось следователями МВД.

В заявлении говорится, что после передачи дела в Департамент спецрасследование под руководством Сергея Горбатюка следственные действия в производстве не проводились.

Напомним, на прошлой неделе Татьяна Чорновол написала на своей странице в Facebook, что у него проводят обыски сотрудники ГБР.

Позже стало известно, что обыски у экс-нардепа Татьяны Черновол проходили в рамках дела о гибели человека во время пожара в офисе "Партии регионов" во время Майдана.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на обыски у Татьяны Черновол и вручении ей подозрения в убийстве, назвав действия Госбюро расследований "жаждой мести".

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