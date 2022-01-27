Расстрел военных в Днепре. Что могло стать причиной трагедии

Около 4 часов утра в четверг в оружейной комнате караула, охраняющего ракетно-космический завод "Южмаш", произошла стрельба. Нацгвардеец срочной службы Артемий Рябчук из своего автомата несколько раз выстрелил в сослуживцев, в момент выдачи оружия заступающим на дежурство.

Убив пятерых и ранив столько же человек, он забрал рюкзак с патронами и оружие и скрылся в неизвестном направлении. Среди погибших – начальник стражи, его помощники, а также девушка – оператор КПП. Им было от 19 до 34 лет.

Спустя пять часов стрелок был задержан в пригороде Днепра – в селе Подгороднее. Сопротивления полицейским преступник не оказывал. По информации Государственного бюро расследований, солдат и вовсе сам попросил вызвать полицию и сдался правоохранителям.

Преступная халатность

Подозреваемый в массовом убийстве Артемий Рябчук родился в поселке Броска около города Измаил на самом юге Одесской области. После школы учился в местном аграрно-техническом коллеже, а потом работал кладовщиком.

В Нацгвардию на срочную службу призван осенью прошлого года. Рос без отца, как отмечают в местных пабликах в соцсетях, семья Рябчуков был очень верующей, а сам парень был замкнутый и ни с кем из сверстников не общался.

Нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял пять человек (фото: dbr.gov.ua)

По мотивам случившегося инцидента ГБР открыло сразу несколько уголовных производств. Одно из них по статье об умышленном убийстве нескольких лиц, совершенном с особой жестокостью (п.1, п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса). Рябчуку грозит пожизненное лишение свободы.

Также Госбюро расследований открыло дело против руководства Нацгвардии. Следствие будет проверять служебную халатность в действиях военного командования (ч.3 ст. 425 УК, грозит от 5 до 7 лет).

ГБР подозревает, что должностные лица Главного управления Национальной гвардии могли небрежно относиться к организации мероприятий по охране важных государственных объектов. А также к проверке условий несения службы на этих объектах.

"Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем", – заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Тем временем, в Министерстве внутренних дел считают важным выяснить, что именно подвигло солдата расстрелять своих сослуживцев. Глава ведомства Денис Монастырский распорядился создать комиссию по єтому вопросу.

В первую очередь будет изучаться вопрос, не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию, по выводам которой ему дали доступ к боевому оружию.

Глава МВД намекнул, что выводы комиссии могут привести к кадровым решениям. В самой Нацгвардии утверждают, что Рябчук успешно проходил все психологические проверки и был допущен к оружию.

"Перед тем, как заступать на стражу, нацгвардейцы проходят общение с психологом, с медицинскими работниками на предмет того, чтобы выявить нарушения состояния здоровья или морально-психологического состояния. Этого не было, он (Рябчук, – ред.) не входил в группу усиленного психологического внимания, и, как сообщают в воинской части, не наблюдалось других факторов, которые могли бы на это влиять", – отметил спикер НГУ Руслан Музычук.

Преступник использовал боевой автомат (фото: facebook.com / UA National Police)

Этот трагический случай, по мнению Монастырского, поднимает вопрос возможных изменений в срочной службе. "Уверен, что нам нужно провести тщательный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять", – считает он.

Примечательно, что единственный раз, когда в Украине срочная военная служба была отменена, произошел осенью 2013 года, как раз перед Майданом и российским вторжением в Крым и на Донбасс. Правда, это решение не касалось призыва молодых людей во Внутренние войска МВД – предшественника нынешней Нацгвардии.

Уже весной 2014 года срочная служба была восстановлена в полном объеме. Но дискуссии о ее целесообразности продолжаются последние восемь лет. Например, первый-вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко допускает, что призыв может быть отменен уже в следующем году. Это по его словам, связано со вступлением в силу закона о национальном сопротивлении с января 2022 года.

Мотивы стрелка

Военный психолог, бывший участник АТО Андрей Козинчук не исключает, что преступник мог действовать в состоянии аффекта. На опубликованном видео расстрела действия солдата выглядят четкими и продуманными, но затем он ведет себя не типично – фактически дал себя задержать и не скрывался.

"То, что видно на видео, это только то, что он очень быстро расстрелял людей, взял оружие и убежал. Возможным признаком состояния аффекта может быть только то, что его очень легко задержали", – объяснил психолог в комментарии РБК-Украина.

По его словам, аффект – это очень индивидуальная психическая функция и были случаи, когда человек в таком состоянии мог пребывать около суток. А между расстрелом и задержанием преступника прошло всего несколько часов.

Эксперт убежден, что трагедия произошла во время усиленного морального давления, но его источники необходимо установить. Это может быть командование части, сослуживцы или, например, девушка стрелка.

Мотивы стрелка установят в ходе расследования (фото: facebook.com / UA National Police)

Одна из возможных причин – "дедовщина", но, по словам Козинчука, это уже атавизм и редкость в украинской армии и Нацгвардии. При этом он обратил внимание, что именно в гвардии очень сильная психологическая служба по сравнению с другими силовыми структурами нашей страны.

"В Нацгвардии, кстати, очень сильная психологическая служба. Она с 2015 года поставлена на новый уровень, были взяты иностранные методики диагностики, в том числе, посттравматических последствий. Но у нас, правда, страдает "психологический менеджмент", то есть командиры не всегда понимают, как использовать этих психологов по назначению", – добавил психолог.

В "российский след" в этом резонансном преступлении эксперт не верит. Он убежден, что данный инцидент не сможет деморализовать украинские вооруженные силы.

Глава "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин не исключил, что эта трагедия будет использована, как повод ограничить допуск военнослужащих, особенно срочной службы, к боевому оружию.

"Если он решил убить, значит, у него был мотив. Или же он был в неадеквате, но это должны специалисты выяснять. А сейчас начинают говорить, что каким-то образом виновно оружие и его следует выдавать только тем-то и тем-то. Это путь в никуда", – сказал он РБК-Украина.

Глава оружейной ассоциации убежден, что одна из причин случившегося – провал в работе с личным составом в силовых структурах. "Тридцать лет имитировали работу с личным составом. Сейчас они будут выдумывать что угодно, чтобы оправдать свои 30 лет бездействия", – добавил Учайкин.

Полного анализа причин произошедшего требует и президент Владимир Зеленский. По его результатам глава государства обещает сделать выводы. "Мотивы убийцы, то как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально", – отметил президент.