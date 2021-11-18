ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев

Новина українською →
Киев, Четверг 18 ноября 2021 15:09
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев Фото: суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших "беркутовцев" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Святошинский районный суд Киева разрешил провести допрос по видеосвязи беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, обвиняемых в расстреле Майдана. Они находятся в розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда присяжных.

Защита беркутовцев просила суд разрешить дистанционное участие своих подзащитных в судебном заседании. Сбежавшие беркутовцы, предположительно, сейчас находятся на оккупированных территориях Донбасса.

Суд отказал в этом ходатайстве. Но в то же время разрешил на стадии допроса привлечь обвиняемых по видеосвязи.

"Суд предоставляет стороне защиты возможность в соответствии с установленным порядком исследования доказательств на стадии допроса обвиняемых реализовать право обвиняемых Зинченко, Аброськина и Янишевского по их желанию дать показания суду касательно предъявленного обвинения в любой приемлемый для них способ. В том числе, с использованием технических средств дистанционной видеосвязи при условии возможности их идентификации", - огласил решение судья Сергей Дячук.

В то же время, суд отклонил просьбу защиты допросить по видеосвязи "грузинских снайперов", которые якобы являются свидетелями событий на Майдане.

Следующее заседание суда назначено на 24 ноября.

Ранее РБК-Украина писало, что обвиняемый в расстрелах на Майдане беркутовец поступил на службу в "армию ДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Майдан
NEWS
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину