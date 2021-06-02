ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Обвиняемый в расстрелах на Майдане беркутовец поступил на службу в "армию ДНР"

Новина українською →
Киев, Среда 02 июня 2021 12:19
Обвиняемый в расстрелах на Майдане беркутовец поступил на службу в "армию ДНР" Фото: бывший беркутовец Сергей Зинченко (УНИАН)
Автор: Олег Черныш

Бывший боец подразделения "Беркут" Сергей Зинченко, который обвиняется в расстрелах на Майдане и был передан в рамках обмена пленными на оккупированную территорию, присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Он до сих пор находится в Донецке.

Об этом на заседании Святошинского районного суда Киева сообщил прокурор Игорь Земсков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, трое беркутовцев Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский, обвиняемые в расстреле 48 активистов Майдана, были освобождены в рамках обмена пленными в декабре 2019 года.

По данным прокуратуры, Зинченко до сих пор находится в Донецке и поступил на службу в 1-й армейский корпус так называемой "Донецкой народной республики". Эта информация подтверждается фото из его социальных сетей

Согласно данным пограничников, Павел Аброськин мог выехать в Россию. В связи с этим прокуратура просит суд разрешить заочный процесс, а также объединить в их дело и дело Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые после обмена вернулись в Киев.

Также прокурор сообщил, Интерпол отказался разыскивать Зинченко, Аброськина и Янишевского, мотивируя это политическими причинами.

Напомним, ранее сообщалось, что переданных на оккупированную территорию бывших беркутовцев планировали вернуть, чтобы продолжить судебный процесс над ними.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Дело Майдана: что изменилось через год после обмена экс-бойцов "Беркута".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ДНР Майдан Беркут
NEWS
Милованов возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома"
Милованов возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома"
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО