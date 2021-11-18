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Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 15:09
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців Фото: суд дозволив допит по відеозв'язку беркутівців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Святошинський районний суд Києва дозволив провести допит по відеозв'язку беркутівців Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, обвинувачених у розстрілі Майдану. Вони перебувають у розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду присяжних.

Захист беркутівців просив суд дозволити дистанційну участь своїх підзахисних у судовому засіданні. Беркутівці, що втекли, імовірно, зараз перебувають на окупованих територіях Донбасу.

Суд відмовив у цьому клопотанні. Але в той же час дозволив на стадії допиту залучити обвинувачених по відеозв'язку.

"Суд надає стороні захисту можливість відповідно до встановленого порядку дослідження доказів на стадії допиту обвинувачених реалізувати право обвинувачених Зінченка, Аброськіна і Янішевського за їх бажанням дати свідчення суду щодо пред'явленого звинувачення в будь-який прийнятний для них спосіб. У тому числі, з використанням технічних засобів дистанційного відеозв'язку за умови можливості їх ідентифікації", - оголосив рішення суддя Сергій Дячук.

У той же час, суд відхилив прохання захисту допитати по відеозв'язку "грузинських снайперів", які нібито є свідками подій на Майдані.

Наступне засідання суду призначено на 24 листопада.

Раніше РБК-Україна писало, що обвинувачений у розстрілах на Майдані беркутівець поступив на службу в "армію ДНР".

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Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
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