Расстрел Майдана: приговор по делу пяти "беркутовцев" могут вынести в 2022 году

Рассмотрение дела о расстреле протестующих во время Майдана, фигурантами которого являются пятеро бывших бойцов спецподразделения "Беркут", все еще продолжается. Ожидается, что приговор суда будет уже в следующем году

Об этом сказал руководитель департамента по делам Майдана Алексей Донской, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Офиса генпрокурора .

"На сегодня Святошинским районным судом Киева удовлетворено ходатайство прокурора и предоставлено разрешение на заочное судебное производство в отношении трех бывших "беркутовцев", обвиняемых в совершении массовых убийств 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Имеются в виду те лица, которые в рамках обмена пленными были переданы на оккупированную территорию и прячутся там", - сказал он

Донской рассчитывает, что приговор по делу пятерых "беркутовцев" могут огласить в первой половине 2022 года.

"Исходя из периодичности заседаний по этому делу, мы имеем основания рассчитывать, что уже в первой половине следующего года может быть приговор по указанному делу", - отметил прокурор.