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Розстріл Майдану: вирок у справі п'яти "беркутівців" можуть винести у 2022 році

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Київ, Середа 17 листопада 2021 16:12
Розстріл Майдану: вирок у справі п'яти "беркутівців" можуть винести у 2022 році Фото: вирок у справі "беркутівців" може бути наступного року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Розгляд справи про розстріл протестувальників під час Майдану, фігурантами якої є п'ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", все ще триває. Очікується, що вирок суду буде вже наступного року

Про це сказав керівник департаменту у справах Майдану Олексій Донський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Офісу генпрокурора.

"На сьогодні Святошинським районним судом Києва задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на заочне судове провадження щодо трьох колишніх "беркутівців", звинувачених у скоєнні масових вбивств 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Маються на увазі ті особи, які в рамках обміну полоненими були передані на окуповану територію і ховаються там", - сказав він

Донський розраховує, що вирок у справі п'ятьох "беркутівців" можуть оголосити у першій половині 2022 року.

"Виходячи з періодичності засідань у цій справі, ми маємо підстави розраховувати, що вже у першій половині наступного року може бути вирок у зазначеній справі", - зазначив прокурор.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що суд вирішив об'єднати справи п'ятьох "беркутівців" в одну.

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